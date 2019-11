Un girotondo di stelle sul Rocciamelone

Lui non è valsusino, abita a San Francesco al Campo. Ma la foto che ha scattato racchiude un bel pezzo di valle, dal Colle delle Finestre al Rocciamelone, con sopra la volta celeste. Non uno scatto qualsiasi, ma una lunghissima esposizione per mettere nella stessa foto il Rocciamelone e il cielo stellato. In gergo si chiamano “startrail”, i tracciati stellari; lunghe esposizioni, anche di ore, per seguire i corpi celesti nel loro moto circolare e far loro disegnare delle tracce luminose. Suggestive, ma che lasciano il tempo che trovano se non contestualizzate...

Su Luna Nuova di venerdì 8 novembre 2019