Vaie: tutti a cena per il "Caffè Basaglia"

Dove l’accoglienza delle diversità rappresenta un valore e non un problema, anche la solidarietà è naturalmente di casa. Lo è alla Locanda del Priore di Vaie, una delle poche “locande sociali” operative in tutta Italia, come lo è al Caffè Basaglia di Torino, struttura che da anni offre un lavoro a soggetti affetti da problemi psichiatrici: l’inagibilità dei locali, con la loro temporanea chiusura al pubblico, ha aperto una gara di solidarietà per permettere al Basaglia di continuare, almeno in parte, a mandare...

su Luna Nuova di venerdì 8 novembre 2019