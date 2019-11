Almese: in piazza della Fiera tre platani ai raggi X per il test di tenuta

Venerdì 22 novembre verrà effettuata una particolare indagine diagnostica di approfondimento, utilizzata per la prima volta sul territorio della bassa valle di Susa, su tre esemplari di platano presenti in piazza della Fiera, per studiare la risposta dell’albero ad una sollecitazione esterna indotta artificialmente. Un’attività che si inserisce all’interno di un percorso di monitoraggio che va avanti da tempo sul patrimonio arboreo del Comune di Almese, formato da un discreto numero di platani di notevoli dimensioni...

su Luna Nuova di martedì 12 novembre 2019