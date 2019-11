Caprie: una "grande mela" per il suo 18° compleanno

GUARDA LA FOTOGALLERY

Una “grande mela”, proprio nell’anno in cui la mela di Caprie è “diventata grande”. Migliaia di persone, domenica 10 novembre, hanno fatto su e giù nelle strade del centro storico per gustarsi la 18ª edizione de “La mela e dintorni”, rassegna enogastronomica promossa dall’associazione “Ij Brus-Ciajro” in collaborazione con il Comune e le associazioni del paese sotto l’instancabile regia di Piero Martin, che dopo un anno di pausa ha ripreso le redini dell’evento. Uno dei segni tangibili del “ritorno...

su Luna Nuova di martedì 12 novembre 2019