Condove, arriva Aiutiamo.Ci: un’associazione per i più bisognosi

Mette radici anche a Condove e in valle di Susa l’associazione aps “Aiutiamo.Ci”, nata nel giugno 2018 a Collegno, che ha la sua sede principale in via Domenico Cimarosa 28: la presentazione delle attività nella nuova sede distaccata valsusina si è svolta venerdì 8 novembre nei locali di via Conte Verde 15, che in questa fase iniziale fungono da base d’appoggio per le attività dell’associazione. Erano presenti, tra gli altri, il presidente di “Aiutiamo.Ci” Stefano Birtolo e l’addetta alla segreteria e al centro...

su Luna Nuova di venerdì 15 novembre 2019