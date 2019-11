Giaglione, 60 anni di musica per due

I capelli sono bianchi, le articolazioni non sono più quelle dei ventenni, il fiato è quello che è. Ma quando parlano di musica, di banda, i loro occhi brillano ancora, vispi come quando di polmoni ne mettevano eccome nei loro strumenti. Gualtiero Sereno, 79 anni, e Ilario Scoppapietra, che il 14 gennaio taglierà il traguardo degli 85, hanno riconsegnato la divisa da musicante: Ilario ormai da tempo, dal 2008, Gualtiero soltanto da quest’anno, con l’ultimo servizio in paese nel corso della festa patronale di S.Vincenzo e poi ancora l’uscita in occasione della cerimonia d’apertura degli Special Olympics di Bardonecchia. Non sono in assoluto tra i più vecchi ex musicanti ancora in vita, ma di sicuro quelli più longevi sotto il profilo della pratica bandistica, con ben 60 e 64 anni ininterrotti di musica nella Società filarmonica del proprio paese…

Su Luna Nuova di venerdì 15 novembre 2019