Susa-Villarfocchiardo: ladri inseguiti in strada, recuperata la refurtiva

GUARDA IL VIDEO

Cinque persone denunciate e un lungo inseguimento che ha consentito di recuperare la refurtiva. È il bilancio dei controlli straordinari svolti nel fine settimana dai carabinieri della compagnia di Susa, che hanno intensificato il pattugliamento del territorio per prevenire furti in appartamento. Più di 30 militari si sono concentrati nelle borgate isolate dei comuni della bassa valle di Susa e sulle statali 24 e 25 per controllare persone e mezzi sospetti.

L'episodio più eclatante è quello avvenuto sabato sera a Villarfocchiardo: in una zona isolata dove sono presenti diverse ville, i carabinieri hanno intercettato un veicolo rubato con tre persone a bordo. Dopo un prolungato inseguimento nelle vie cittadine, gli occupanti della macchina hanno abbandonato il veicolo fuggendo a piedi nelle campagne circostanti. All’interno dell’auto rubata sono stati rinvenuti numerosi capi firmati, borse, bigiotteria e gioielli trafugati poco prima in alcune abitazioni di Susa. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei fuggitivi.

Sono cinque, invece, le persone denunciate per vari reati nell'ambito dell'operazione: una donna è stata trovata in possesso di un cellulare risultato rubato, mentre altre due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza. Un giovane è stato inoltre trovato in possesso, all’interno del suo veicolo, di una spada del tipo katana, con lama modificata e particolarmente affilata, rispetto a cui non è stato capace di spiegare il motivo del porto.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 19 novembre 2019