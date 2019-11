Marina e Giorgio in Nepal, fra scalata e solidarietà

Una bandiera No Tav sulla cima del Mera Peak, materiali e soldi per la scuola Sanga Sangai di Kathmandu, dove il maestro Rejshi insegna e fornisce un pasto caldo ai bambini di tutte le confessioni religiose. Non è stata soltanto una spedizione in vetta ad un seimila himalayano quella di Marina Escosso e da Giorgio Gambelli, portata a termine fra fine ottobre e la prima settimana di novembre…

Su Luna Nuova di martedì 19 novembre 2019