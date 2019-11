Marcelo, il brasiliano che ama e vuole imparare l'occitano

Tra fine ottobre e i primi di novembre, alcune persone dell’alta valle hanno con stupore conosciuto un personaggio particolare, arrivato apposta per incontrarle e per dialogare nella loro lingua: l’occitano altovalsusino. Si tratta di Marcelo Yuki Himoro, un ragazzo brasiliano la cui famiglia ha origini giapponesi, come tradisce abbastanza chiaramente il suo cognome…

Su Luna Nuova di venerdì 22 novembre 2019