Villarfocchiardo si stringe intorno alla sua primaria

Una scuola in pericolo. Non immediato forse, ma concreto. No, non stiamo parlando di crollo di controsoffitti o cedimenti strutturali, bensì della carenza di alunni nella scuola primaria di via Cappella delle Vigne. Inaugurata nel 1971, è arrivata in questi suoi quasi 50 anni di attività ad ospitare anche un centinaio di alunni nelle sue cinque classi, ma adesso è scesa a poche decine. Colpa del calo demografico che fisiologicamente ha portato Villar a contare meno bambini in età scolastica, ma probabilmente anche per la scarsa attrattività della scuola stessa…

Su Luna Nuova di martedì 26 novembre 2019