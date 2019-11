Le gru migrano con lo sfondo del Rocciamelone

La migrazione delle gru dai paesi nordici a quelli caldi dell’Africa è uno dei fenomeni naturali osservati con maggior curiosità di tutto il mese di novembre. Osservati e, ovviamente, anche fotografati, essendo molto coreografici. Teleobiettivi puntati verso il cielo quindi, alla ricerca dell’inquadratura migliore ed in attesa del momento magico del “click” che congela l’elegante rotta dei volatili. Ma se sei valsusino, anche se ti trovi abbastanza lontano dalla tua terra, un modo lo trovi comunque per inserire il profilo inconfondibile delle tue montagne in quello scatto. È quello che ha fatto Marco Cantore, chiusino di origini trasferito a Torino, domenica scorsa, 17 novembre, mettendo al centro del proprio obiettivo e quindi dei propri scatti, non solo le gru europee ma anche la vetta del Rocciamelone...

Su Luna Nuova di martedì 26 novembre 2019