S.Ambrogio: un Abbà bagnato nel ricordo di Gianni Cugno

Era ormai da parecchi anni che San Giovanni Vincenzo non veniva accolto da un cielo così piovoso. Ma da buono scout, Franco Avanzi non si è lasciato intimorire e nella sua veste di Abbà del 2019, in sella al nobile destriero Morosito, ha tenuto il tradizionale discorso di investitura sotto la pioggia, senza lo straccio di un ombrello. «Ringrazio quanti mi sono stati vicino nella preparazione di queste giornate di festa piuttosto piovose, e qui cito il fondatore degli scout Robert Baden Powell: “Non esiste...

su Luna Nuova di martedì 26 novembre 2019