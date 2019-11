Da Chiomonte il primo spumante di avanà

Non è in assoluto il primo spumante valsusino, che è il Sensa Sens di Giancarlo Martina, vinificato con uve chardonnay, ma è il capostipite - e per adesso unico - di quelli ottenuti dalla spumantizzazione di un’uva nera, quella più nota della valle di Susa, l’avanà. Si chiama semplicemente “AE”, che sono le iniziali dei due figli del suo vignaiolo, Stefano Turbil, Amelie ed Elia…

Su Luna Nuova di venerdì 29 novembre 2019