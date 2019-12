Almese, un Natale luminoso al ricetto: domani si inizia

Sarà un Natale intenso e “luminoso” al ricetto per l’arte nel borgo di San Mauro: si inizia domani, sabato 7 dicembre, alle 15,30 con l’evento “Giochi di Luce”, inedito progetto nato dalla collaborazione con il Dipartimento di educazione del Castello di Rivoli e con le scuole primarie di Almese, Milanere e Rivera. La scelta di declinare attraverso forme creative il tema della luce in prossimità delle festività natalizie, che da sempre coincidono con il tempo stagionale in cui si celebra il ritorno della luce...

su Luna Nuova di venerdì 6 dicembre 2019