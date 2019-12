S.Ambrogio: debuttano "I Cavalieri della Sacra"

Sono arrivati “I Cavalieri della Sacra”: portano con sé voglia di cultura, arte, scienza, turismo e spiritualità, per fare della Sacra di San Michele il perno delle numerose attività in programma. In pentola bollono già alcuni eventi di un certo livello, tra cui concerti e corsi musicali, raduni automobilistici e, fiore all’occhiello, la nascita di una biblioteca medievale nel complesso dell’abbazia: sarebbe la prima non solo in Italia, ma addirittura in Europa. La neonata associazione è stata lanciata ufficialmente...

su Luna Nuova di venerdì 6 dicembre 2019