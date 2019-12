Avigliana, per i campi sportivi serve un nuovo gestore

«Stavamo valutando le opzioni per interrompere la collaborazione con il gestore dei campi sportivi, quanto lui stesso ci ha anticipati comunicandoci l’intenzione di rinunciare all’incarico». Così l’assessore allo sport Enrico Tavan riferisce sulla gestione degli impianti di via Suppo. Se ne è discusso nell’ultimo consiglio comunale grazie ad una interrogazione specifica presentata dal gruppo consigliare “Adesso Avigliana”, che con la consigliera Simona Falchero chiede «una commissione consiliare per fare chiarezza sul rapporto tra comune e gestore e tra gestore e sub-gestori»...

Su Luna Nuova di martedì 10 novembre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!