Sporting club Bardonecchia 2006, addio senza lacrime

Lo Sporting club Bardonecchia 2006 chiude. Dopo quasi un quarto di secolo un pezzo di storia dello sci e della montagna bardonecchiese va in archivio. Ma non è una data mesta. Lo Sporting club ci lascia come ha vissuto, con serenità, spensieratezza ed allegria, le tre componenti che dovrebbero essere alla base della pratica sportiva e della frequentazione della montagna…

Su Luna Nuova di martedì 10 dicembre 2019