Almese, frane in via Giorda: appello alla Regione per 215mila euro

È meno indolore di quanto si fosse pensato in un primo momento il bilancio dell’intenso week-end di piogge del 23-24 novembre per il territorio almesino: nulla a che vedere con quanto era avvenuto nello stesso identico periodo del 2016, ma anche stavolta su via Giorda si sono verificati due movimenti franosi sui quali sarà necessario intervenire al più presto. Gli smottamenti, entrambi significativi, si sono verificati in corrispondenza della “Casa dei Bimbi” e, salendo, a valle del quarto tornante: il terreno...

su Luna Nuova di venerdì 13 dicembre 2019