Avigliana, un abbraccio ai ragazzi ‘speciali’

«Abbiamo lavorato per mesi all’evento. Carichi di entusiasmo ed energia. Abbiamo calcolato tutto, inviti, comunicati stampa, grafica per locandine, pubblicità della serata. Trascinati dall’incombenza della quantità di cose a cui stare dietro per la riuscita della serata, non abbiamo tenuto conto dell’ondata di emozioni che alla fine ci avrebbe travolti». Così gli organizzatori commentano la riuscita di “Voci fuori dal coro”, che si è tenuto sabato scorso all’auditorium Bertotto per volontà dell’associazione Amandoli. Un successo oltre le aspettative, che testimonia l’interesse dei cittadini per le tematiche che ruotano attorno alla salute e al disagio mentale...

