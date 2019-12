Bussoleno, le ultime ferite della frana: muretto abbattuto e dimenticato

Mentre poco per volta, cadute le reti della zona rossa dopo un anno e mezzo, gli evacuati tornano alle proprie case, via San Lorenzo e regione Reforno, devastate dalla colata detritica del 7 giugno 2018, cercano di curare le ultime ferite. Una in particolare è ancora lungi dall’essere guarita e parecchio dolorosa per i diretti interessati, i coniugi Tiziano Orefice e Nerina Bortoluzzi…

Su Luna Nuova di venerdì 13 dicembre 2019