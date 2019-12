«I regali di Natale? Meglio se comprati ad Avigliana»

Mancano pochi giorni a Natale e la città l’ancia un appello ai cittadini: anche i regali dell’ultimo minuto comprati in paese.

È il progetto “A Natale scegli Avigliana” voluto da Comune, Unione Commercianti e Artigiani e Confesercenti Torino e Provincia Zona Ovest per incoraggiare gli acquisti “locali” e difendere il commercio dall’assalto del centri commerciali e dell’e-commerce. Sono tanti infatti i negozi che propongono idee regalo per grandi e piccini e specialità alimentari per i pranzi e le cene di Natale. Un invito dei commercianti a privilegiare il contatto umano e la vendita assistita che solo i negozi di vicinato possono offrire anziché acquistare nella grande distribuzione o su Internet...

Su Luna Nuova di venerdì 20 dicembre 2019

