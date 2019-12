Oulx, un buon Natale per i vigili del fuoco volontari

GUARDA LA FOTOGALLERY

È il primo dei mezzi finanziati da un bando regionale quello consegnato sabato al distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Oulx-Salbertrand-Sauze d’Oulx. Si tratta di un Ford Ranger pick-up, attrezzato con modulo, costato 50mila euro. La cerimonia si è svolta prima nella centralissima piazza Garambois, per poi spostarsi nella sede del distaccamento, in via Pellousiere, dove il locale gruppo Ana ha offerto i gofre a tutti i convenuti…

su Luna Nuova di martedì 24 dicembre 2019