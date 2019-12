Villardora: Capodanno in piazza con la Pro loco

La Pro loco di Villardora, come promesso, lancia la prima edizione del Capodanno in piazza, per attendere insieme l'arrivo del 2020 e l'inizio del nuovo decennio: la serata di festa è promossa con il patrocinio del Comune di Villardora e in collaborazione con Cremeria La Fornace, Caffetteria-Gastronomia Milleventi e Pasticceria-Caffetteria Pasticciamo. L'appuntamento è per la sera di martedì 31 dicembre in piazza Donatori di Sangue: il programma prevede apericena dalle 20 alle 22, quindi spaghettata di mezzanotte con brindisi benaugurale, a seguire musica con Dj Willidance. Prenotazioni presso La Fornace, Milleventi e Pasticciamo al costo di 12 euro. Info: 333/ 4784571, prolocovillardora@gmail.com.