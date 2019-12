"Borgone, il paese dei presepi": ecco le tre Natività più belle

Clicca sulle foto per sfogliare la gallery

Sono Laura Alpe, Maria Ilotti e Marco Bombardieri i vincitori dell'edizione 2019 del concorso "Borgone, il paese dei presepi", promosso da Comune e Pro loco per valorizzare la tradizione della Natività: la premiazione, che avrebbe dovuto svolgersi durante la Fiaccolata del 22 dicembre, poi annullata a causa del forte vento, si è tenuta la sera della vigilia di Natale, al termine della messa di mezzanotte. Sono 16 i presepi che hanno partecipato al concorso, valutati da una giuria composta da tre membri in rappresentanza di Pro loco, amministrazione comunale e associazioni del paese: «Ringraziamo tutti indistintamente per aver accolto e contribuito a questa iniziativa: la nostra soddisfazione più grande sta nella risposta così numerosa da parte dei borgonesi - commenta soddisfatta la presidente della Pro loco Loredana Raso, presente alle premiazioni insieme al sindaco Diego Mele e all'assessora Loretta Grosa - Un grazie di cuore per l'impegno profuso da tutti gli iscritti, che hanno saputo trasmetterci grandi emozioni. Tutti i presepi erano molto curati e suggestivi, ma per forza di cose abbiamo dovuto sceglierne tre e non è stato assolutamente semplice. Ringraziamo il gruppo Alpini che nella notte di Natale ci ha affiancato distribuendo thé caldo e biscotti a tutti i presenti, i vigili del fuoco volontari che hanno preparato il vin brulé, l'Acav che ha proposto i biscotti di Borgone». La Pro loco ha invece addolcito i presenti con cioccolata calda, panettone e dolcetti. Ai tre vincitori sono stati consegnati altrettanti cestini natalizi offerti dalla Macelleria Bonetto: per chi volesse vedere dal vivo i tre presepi vincitori si trovano a San Valeriano in via Ponte Dora 20 (Laura Alpe), in via Francesco Perodo 20 a Borgone (Maria Ilotti) e in piazza Canonico Anselmetti 5 sempre a Borgone (Marco Bombardieri).