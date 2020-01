Cesana: coppia di escursionisti in ipotermia salvata nella notte

Grande dispiegamento di personale e mezzi questa notte nel comune di Cesana, dove una coppia si è persa durante un'escursione notturna. L'uomo e la donna erano partiti a piedi con altri due amici dal rifugio Chalmettes sulle piste di Sansicario in direzione dell'abitato di Champlas Seguin. I primi due sono giunti a destinazione e hanno atteso i compagni fino intorno alle 21 quando, non vedendoli arrivare, hanno dato l'allarme. Si sono mobilitate squadre del soccorso alpino e speleologico piemontese, del soccorso alpino della guardia di finanza, dei vigili del fuoco e dei carabinieri, che hanno iniziato a battere i pendii con motoslitte, sci e un gatto delle nevi messo a disposizione dal comprensorio della Via Lattea. Soltanto intorno alle 2 di questa mattina è avvenuto il primo ritrovamento dell'uomo, che si era riparato all'interno di un casotto della pista olimpica di bob a Cesana Pariol. A breve distanza è stata trovata anche la donna. Erano entrambi in stato di ipotermia e sono stati consegnati all'autoambulanza per l'ospedalizzazione.