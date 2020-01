S.Antonino: una folla commossa per l'ultimo abbraccio al veterinario Ruben Rigon

Una folla commossa si è stretta oggi pomeriggio attorno a Ruben Rigon per dare l'ultimo abbraccio al noto veterinario di Sant'Antonino, spentosi mercoledì 1° gennaio all'età di 66 anni al termine di un lungo periodo di malattia, durato una decina d'anni. Il funerale è stato celebrato presso il tempio evangelico battista all'angolo tra via Torino e via Vaie, troppo piccolo per ospitare le tantissime persone accorse per l'estremo saluto. Molto conosciuto in paese e in tutta la valle di Susa, dov'è sempre stato apprezzato per la sua grande professionalità, Rigon durante la sua carriera si è preso cura di centinaia e centinaia di animali con passione e dedizione nel suo studio di piazza Libertà, esercitando la professione che tanto amava fino ad alcuni anni fa, fin quando le forze glielo hanno consentito. Un esempio per molti veterinari valsusini, che aveva in qualche modo cresciuto e che hanno sempre visto in lui un punto di riferimento. Era anche un uomo di profonda fede, che lo ha accompagnato fino all'ultimo istante. «Un marito stupendo, sempre fedele e rispettoso», lo ha ricordato commossa la moglie Margherita, presente insieme ai figli Eva e Luca, alla sorella Ines e ai suoi famigliari.