La Befana premia i concorsi natalizi di S.Giorio

Con la festa dell’Epifania, celebrata lunedì pomeriggio nel polivalente di via Carlo Carli, sono giunti al termine gli appuntamenti natalizi sangioriesi. La festa, organizzata dalla Pro loco, ha registrato il suo clou con l’arrivo della Befana, che ha distribuito dolci ai bambini presenti. La Pro loco ha poi colto l’occasione per premiare i vincitori dei concorsi natalizi. I fratelli Andrea Letizia e Matteo Alotto si sono aggiudicati il primo posto nella categoria alberi di Natale, mentre il concorso presepi è stato vinto da Mariuccia Bellando. Premiati anche i pupazzi di neve, con vittoria di Alessio Roccia e secondo posto per Beatrice ed Edward Chitoiu. Infine il premio del concorso novità di quest’anno quello della “Magia del Natale”, riservato a borgate e porzioni di strada. Il premio della prima edizione è volato in alto, sulla montagna, con la vittoria della borgata Ravoira. Nella foto di Gino Gonella tutti i premiati con il sindaco Danilo Bar e la presidente della Pro loco Monica Bar. Il pomeriggio si è concluso con un classico delle festa, la tombolata, in cui sono stati distribuiti numerosi premi.