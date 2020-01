Le donne che catturano il lupo sui monti di Mattie

GUARDA IL VIDEO

Di lupi, sulla montagna di Mattie, ne sono stati fotografati e filmati parecchi e quattro secondi catturati con una trappola fotografica in una gelida notte di inizio gennaio non rappresentano forse un episodio eclatante rispetto alle immagini professionali delle cucciolate dell’Orsiera, ma quella rapida sequenza del bel esemplare maschio che fa scattare la trappola per un selfie in movimento ha tuttavia la sua valenza e il diritto di cittadinanza sulla pagine di un giornale. Forse non ha la forza naturalistica di altre sequenze, ma mette il campo il crisma della passione tutta femminile e amatoriale delle sue autrici…

Su Luna Nuova di venerdì 10 gennaio 2020