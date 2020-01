Giaveno, i doni di S.Barbara ai vigili del fuoco

Vacanze di Natale tutt’altro che “tranquille” per i vigili del fuoco volontari di Giaveno. In occasione della festa di S.Barbara, patrona dei pompieri, domenica 5 gennaio alla Certosa 1515 si è tenuta la celebrazione con l’inaugurazione del nuovo mezzo 4x4, la relazione sulle attività del 2019 e il ricordo degli amici e colleghi che non ci son più, e la messa officiata da don Luigi Ciotti e dal cappellano don Gianni Rege Gianas...

Su Luna Nuova di venerdì 10 gennaio 2020

