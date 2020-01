Rochemolles, “muta” da due mesi, adesso si ribella

Prima la comunicazione sommersa da rumori di fondo sempre più invasivi, poi, da una decina di giorni a questa parte, apparecchi completamente muti. Rochemolles, è vero, ha fatto del suo essere “nascosta” in una valle laterale, del suo essere fuori dal mondo, un valore aggiunto per tanti che l’hanno scelta nel tempo per villeggiatura o anche soltanto per un gita domenicale, ma adesso forse si sta esagerando. Sì, perchè da 10 giorni le comunicazioni telefoniche dell’intera borgata sono saltate…

Su Luna Nuova di venerdì 17 gennaio 2020