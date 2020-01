Avigliana, "Eravamo schiavi" per il Giorno della Memoria

Nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Avigliana per la Giornata della Memoria, in collaborazione con Anpi, biblioteca civica Primo Levi, Centro internazionale studi Primo Levi, associazione Amici di Avigliana e Valsusa Filmfest, venerdì 24 gennaio alle 21 al teatro Fassino verrà proiettato il documentario storico “Eravamo schiavi”, realizzato del regista aviglianese Marco Ponti, che sarà presente in sala...

Su Luna Nuova di martedì 21 gennaio 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!