Sestriere si colora di rosa, ma adesso vuole l'iride

A margine, ma neanche tanto, della due giorni di Coppa del Mondo femminile, Sestriere ha mosso i primi passi per il suo futuro. Bianco, anzi iridato, con la presentazione ufficiale della sua candidatura ad ospitare i Mondiali di sci alpino nel 2029. E rosa, con la presentazione della tappa del Giro d’Italia 2020 che arriverà stremata, al colle, sabato 30 maggio dopo aver affrontato Agnello e Izoard. Ciclismo e sci a Sestriere è il grande tema discusso oggi in una conferenza stampa al termine della prima giornata di gare di Coppa del Mondo di sci alpino. Sarà la penultima tappa del Giro 2020, prima della crono conclusiva di Milano il giorno successivo; un vero e proprio tappone alpino di 5mila metri di dislivello con sconfinamento in Francia. Si tratta a detta di molti della mitica Cuneo-Pinerolo riproposta in chiave moderna…

Su Luna Nuova di martedì 21 gennaio 2020