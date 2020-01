Vaie-Mercatò: telecamere accese. E presto apre la "Fonte del Comune"

Le telecamere sono in funzione, la passerella sul canale Cantarana pure: presto toccherà alla casetta dell’acqua e alla rotonda con le nuove scritte “Vayes”. Volgono ormai al termine i lavori che la società Dimar, proprietaria del supermercato Mercatò di via Martiri della Libertà 51, ha eseguito a proprie spese nell’ambito della convenzione sottoscritta con il Comune di Vaie come forma di compensazione per l’ampliamento del punto vendita realizzato tre anni fa: un pacchetto di opere che vale complessivamente...

su Luna Nuova di venerdì 24 gennaio 2020