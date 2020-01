Torna il fuoco: allarme tra le case di Banda

Il pennacchio di fumo è stato notato per primo da un abitante della borgata che stava ritornando a casa per pranzo, intorno alle 13. L’uomo ha subito lanciato l’allarme e insieme ai pochi abitanti presenti è corso per cercare di arginare le fiamme in attesa dell’arrivo di vigili del fuoco e Aib. Dopo un periodo di relativa calma la montagna villarfocchiardese torna a fare i conti con gli incendi. Quello scoppiato nella giornata dei domenica poco sopra la fascia castanicola della borgata Banda, pur di dimensioni ridotte e vinto abbastanza agevolmente, è un campanello d’allarme che non va sottovalutato…

Su Luna Nuova di martedì 28 gennaio 2020