Caselette-Valdellatorre: boschi in fiamme alle pendici del Musinè

Clicca sulle foto per scorrere la gallery

Ancora un incendio boschivo alle pendici del Musiné. Le fiamme sono divampate questo pomeriggio a Caselette e si stanno estendendo verso Valdellatorre. Sul posto numerose squadre di vigili del fuoco giunte da Torino con autobotti e autopompaserbatoio, dalla valle di Susa e una dozzina di squadre Aib. Tutti i soccorritori sono divisi tra i due fronti dell'incendio, coadiuvati dall'elicottero dei vigili del fuoco. Al momento non sembra esserci nessun pericolo per le case e gli abitanti sul fronte di Valdellatorre, in località Brione: da escludersi per ora possibili evacuazioni. Difficile fare previsioni per la notte, a causa del persistere del forte vento.

AGGIORNAMENTO (ore 18)

Sul fronte di Caselette l'incendio è quasi spento, tanto che a breve i vigili del fuoco e le squadre dell'Aib dovrebbero procedere con la bonifica. Cauto ottimismo per questa notte: l'incendio sembra sotto controllo, anche se non si esclude del tutto una ripresa sul fronte caselettese.

Servizio completo su Luna Nuova di venerdì 31 gennaio 2020