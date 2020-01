Condove: Comune e Caritas uniti contro povertà e disagio

Comune e Caritas insieme per contrastare il disagio economico e sociale: una collaborazione non informale o all’occorrenza, ma che da quest’anno assume una forma strutturale, grazie alla nuova convenzione sottoscritta nei giorni scorsi dal sindaco Jacopo Suppo e dal parroco monsignor Claudio Iovine, entrata ufficialmente in vigore dal gennaio 2020. Un nuovo, importante tassello nel “lavoro di squadra” fra l’amministrazione comunale e la parrocchia di San Pietro in Vincoli, che diventa anche uno strumento...

su Luna Nuova di venerdì 31 gennaio 2020