Giaveno, poesie e luci contro l’odio razziale

Non si sa se sia stata una reazione alle scritte fasciste apparse domenica in prossimità dei campi sportivi o se fosse un gesto di “combat poetryng”, fatto sta che lunedì 27 gennaio, data i cui cade il Giorno della Memoria, in alcuni luoghi pubblici della città qualcuno ha affisso dei fogli con le parole di Primo Levi dedicate al ricordo della detenzione nei lager nazisti. In particolare il testo poetico che apre “Se questo è un uomo”. Ignoto l’autore del gesto. Lunedì sera inoltre era già prevista “Luci per non dimenticare”, fiaccolata organizzata dall’associazione culturale e di incontro DonneDiValle con l’Anpi Giaveno val Sangone come tributo alla Memoria delle vittime del nazifascismo...

Su Luna Nuova di venerdì 31 gennaio 2020

