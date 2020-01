Bussoleno: Mario, un altro cane avvelenato con i bocconi al topicida

Bocconi di prosciutto con topicida sbriciolato. È questa la ricetta usata a Bussoleno per il confezionamento delle micidiali esce avvelenate che hanno ucciso Mario, uno dei cani ospiti di Enrica Giai nel suo rifugio di via Massimo d’Azeglio. «È un duro colpo aver perso Mario, soprattutto con queste modalità, visto che i bocconi sono stati per forza di cose buttati nella mia proprietà in quanto i cani non sono mai usciti di lì», ammette Enrica Giai, titolare del Bazar di piazza della Stazione e creatrice di un rifugio per il recupero di animali in difficoltà in via Massimo d’Azeglio...

Su Luna Nuova di venerdì 31 gennaio 2020