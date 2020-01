S.Antonino: Federico racconta il lungo viaggio nella Cina del coronavirus

Soltanto un anno fa, Federico Gioberto mai avrebbe immaginato di farsi una vacanza in Cina. Invece non solo si è trovato nel Paese del Dragone proprio nei giorni del contagio da coronavirus, ma è stato davvero ad un passo dal capitare a Wuhan, la città focolaio dell’epidemia. Poi, per una fortunata serie di coincidenze, ha scelto una rotta diversa, scampando il pericolo. È rimasto “barricato” a Shanghai poco meno di una settimana e all’alba di mercoledì 29 gennaio è atterrato a Milano Malpensa, prima di...

su Luna Nuova di venerdì 31 gennaio 2020