Vaie piange Silvio Alotto, anima del volontariato

Era l’emblema della disponibilità e dell’operosità, Silvio Alotto. Un’operosità “d’altri tempi”, molto concreta, che mai andava alla ricerca dei riflettori. Un’operosità che ha messo a servizio del Comune di Vaie, di cui è stato prima assessore e poi consigliere per 14 anni, e di numerose associazioni del paese, anzitutto Fidas, Pro loco e squadra Aib. In tanti, ieri pomeriggio, si sono radunati nella piazzetta a fianco del palazzo comunale per tributargli l’ultimo abbraccio, durante il funerale celebrato con rito civile dal...

su Luna Nuova di venerdì 31 gennaio 2020