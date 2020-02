S.Antonino: agricoltore rimane schiacciato sotto il trattore

Incidente agricolo stamattina in borgata San Piuc, verso il confine con Villarfocchiardo: un uomo di 55 anni residente a Sant'Antonino è rimasto ferito mentre stava facendo legna nei boschi a monte della frazione. Il trattore a bordo del quale si trovava si è ribaltato lungo un pendio scosceso e l'uomo è rimasto schiacciato sotto il mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Susa è i volontari di Borgone-S.Antonino, i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Borgone: l'uomo parlava e muoveva le gambe, è rimasto sempre vigile e cosciente durante il soccorso e non è in pericolo di vita. È stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cto di Torino.

