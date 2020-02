Avigliana, al Galilei i giovani galleristi della 3ªC

La formazione scolastica passa anche per l’arte. È il caso della classe 3ªC Tur dell’Istituto Galileo Galilei, che ha curato e allestito una mostra fotografica sul pittore contemporaneo Angelo Franco intitolata “Umanità surrealista”. Il progetto è stato realizzato a conclusione del percorso per le competenze trasversali effettuato, organizzato e seguito da Associazione Ara, che opera nel settore dei beni e della valorizzazione culturali avvalendosi di professionisti del settore con cui progetta dei percorsi didattici che facciano conoscere ai ragazzi i mestieri dell’arte come l’archeologo, la guida museale o il curatore d’arte...

Su Luna Nuova di martedì 4 febbraio 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!