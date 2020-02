Forum Via Francigena: la prima volta della valle di Susa

Per la prima volta, venerdì 31 gennaio e sabato 1° febbraio, anche l’Unione montana Valle Susa ha partecipato al Forum annuale “Comuni in Cammino-Via Francigena. Work in progress”, giunto alla sua 7ª edizione e promosso dal Comune di Monteriggioni, in provincia di Siena, in collaborazione con Aefv, l’Associazione europea delle Vie Francigene. L’incontro, tenutosi presso il complesso monumentale di Abbadia Isola a Monteriggioni, ha offerto anche quest’anno l’occasione per un momento di confronto...

su Luna Nuova di martedì 4 febbraio 2020