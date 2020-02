Salbertrand: No Tav in presidio contro i futuri espropri

Alcune decine di attivisti No Tav stanno presidiando la zona a ridosso della stazione ferroviaria di Salbertrand per protestare contro le prime attività di Telt in vista dei futuri espropri per l'installazione della fabbrica dei conci della Torino-Lione. Già dalla mattinata, infatti, i tecnici della società italo-francese incaricata di realizzare la tratta transfrontaliera della nuova linea ad alta velocità hanno iniziato i primi sopralluoghi con i proprietari dei terreni coinvolti dal futuro cantiere. Tutta la zona è presidiata da un ingente cordone di forze dell'ordine.

