Chiusa S.Michele: in via Susa ci va il Running Team

Sarà il Valsusa Running Team a trovare casa nei locali di via Susa 44/46, come prevede la convenzione approvata all’unanimità durante il consiglio comunale di mercoledì 5 febbraio. Giunge così ad un punto fermo la questione relativa allo stabile alle spalle della stazione ferroviaria di Condove, lungo la statale 25: nel 2017 il Comune aveva infatti acquisito a titolo gratuito dal Demanio l’intero piano terra dell’edificio, occupato per molti anni da un noto albergo. Nel mese di dicembre l’amministrazione comunale...

su Luna Nuova di venerdì 7 febbraio 2020