"Never alone" a Rubiana: Casa Miriam insegna

In tempi di mera contrapposizione ideologica sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza, spesso svuotate di ogni contenuto per finire in pasto agli “odiatori” del web, e in un contesto culturale purtroppo ridotto sempre più ai minimi storici, è dalle piccole comunità che sanno ancora arrivare i piccoli grandi esempi. Rubiana è una di queste: una comunità che ha saputo impegnarsi con consapevolezza e rigore per favorire il dialogo, aprendosi a quella società multietnica e multiculturale che, anche a queste...

su Luna Nuova di venerdì 7 febbraio 2020