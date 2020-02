Condove: la primavera si porta via la filiale Intesa San Paolo

Sarà un inizio di primavera amaro per Condove e gli utenti di banca Intesa San Paolo, che a partire dal 21 marzo chiuderà la storica filiale di via Garibaldi 2. La decisione unilaterale della dirigenza, che pare irrevocabile, è stata comunicata ufficialmente mercoledì 5 febbraio al sindaco Jacopo Suppo dalla dottoressa Monica Manzon, direttrice della filiale locale, durante un incontro tenutosi in municipio. Una decisione drastica, che fa seguito alla chiusura del servizio di cassa effettuato nel luglio 2019 e che conferma il disimpegno di Intesa San Paolo nei confronti delle realtà locali, come già avvenuto di recente con la chiusura dello sportello di Sant'Antonino. Pur consapevole «degli enormi cambiamenti che stanno investendo e che investiranno il sistema bancario nei prossimi anni, non solo in Italia ma in tutta Europa», il primo cittadino, in una lettera firmata anche dai colleghi di Caprie, Gian Andrea Torasso, e di Chiusa San Michele, Fabrizio Borgesa, comuni che gravitano su Condove, chiede ai vertici di Intesa San Paolo «la possibilità di valutare insieme eventuali soluzioni alternative alla chiusura, anche in via sperimentale. Dalla riduzione d’orario all’installazione di bancomat di ultima generazione, o altre soluzioni ancora non esplorate». Nella questione è stata coinvolta anche la minoranza consiliare, concorde con la richiesta del sindaco Suppo di individuare soluzioni alternative.

Servizio completo su Luna Nuova di martedì 11 febbraio 2020