Caprie: dopo cinque anni torna il Premio letterario Don Renzo Girodo

A cinque anni dalla sua ultima edizione, svoltasi nella primavera 2015, il Comune di Caprie e la biblioteca Giovanni Brunetto riportano in auge il concorso Don Renzo Girodo, premio letterario di poesia e racconti brevi dedicato alla memoria del compianto parroco di Celle. Un “prete operaio”, come veniva definito da molti, che ha lasciato il segno nella piccola comunità valsusina per il suo atteggiamento curioso e la sua libertà di pensiero, in grado di creare un legame speciale con la gente intorno a lui. Quella di quest’anno...

su Luna Nuova di martedì 11 febbraio 2020