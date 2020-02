Giro di vite sulla movida d'alta quota

Non che non siano mai stati eseguiti controlli nelle vicinanze dei luoghi del divertimento, ma è la prima volta che in valle di Susa viene svolto un servizio specifico di quest’entità. Una novità destinata a ripetersi nelle prossime settimane, alla luce del buon esito dell’operazione che nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio ha visto i carabinieri della compagnia di Susa concentrarsi nell’alta valle turistica, con diversi posti di controllo tra Sauze d’Oulx e Sestriere, in particolare a ridosso di pub e discoteche frequentate da giovani. Una scelta che nasce da una semplice, quanto amara constatazione: sono troppi i ragazzi che nel week-end rimangono coinvolti in incidenti stradali, all’uscita dai principali locali notturni…

Su Luna Nuova di martedì 11 febbraio 2020