Novalesa: super Lorenzo, Mondiale e record a Parigi

In attesa di vestire la maglia azzurra alle ormai prossime Paralimpiadi di Tokyo 2020, dal 28 al 31 agosto, Lorenzo Bernard, ragazzone 22enne di Novalesa, si è messo addosso l’iride. Nella giornata di sabato 8 febbraio ha infatti vinto il titolo mondiale di rowing indoor a Parigi. Lorenzo, reso quasi completamente cieco dallo scoppio della bomba a mano ritrovata con alcuni amici mentre dissodavano un campo per coltivarci le patate, nel marzo del 2013, ha gareggiato nella categoria Ps3, la stessa in cui vestirà l’azzurro nazionale a Tokyo 2020, dove sarà impegnato nel 4 con “mix”. Una performance al limite della perfezione la sua, conclusa dopo 6 minuti e 11 secondi di fatica e potenza, nuovo record mondiale della categoria. Ben 8 secondi in meno dal precedente primato, fatto registrare da un atleta canadese…

Su Luna Nuova di martedì 11 febbraio 2020